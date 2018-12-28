«كمان قديم» كلاوج أدبي يجمع القصة القصيرة بالموسيقى والرسم

بوستر المجموعة القصصية «كمان قديم» (خاص لـ بوابة الوسط)

صدر حديثًا عن دار «روافد للنشر والتوزيع» في القاهرة، المجموعة القصصية الأولى للكاتب السعودي محمد المطرفي بعنوان «كمان قديم». تحتوي المجموعة على عشرات القصص القصيرة جدًا ترصد أدق التفاصيل التي تبدو معتادة لتكتشف ما بداخلها من فرادة وتمييز، وتقدم كولاج فنيًا يمزج فن القصة القصيرة بفنون الموسيقى والرسم.

يركز المطرفي كذلك على إنسنة الأشياء وصناعة حيوات متنوعة ومستقلة للأشجار والأدوات الموسيقية والحيونات في العديد من قصصه مثل: «حصان غريب وحرية الطيور وجثمان شجرة وعشرة عصافير وصورة عائلية ومهمةٌ أخيرةٌ للتراب وموناليزا ومشفى العقلاء وعالم البهجة ومصائر متقاطعة وفيلٌ في فناء منزلي».

يقول المطرفي في بيان له عن مجموعته القصصية: «كمان قديم مجموعتي القصصية الأولى بعد ثلاث روايات.. كانت بقعة الضوء في أول النفق لا في آخره. اكتشفت من خلالها عالم القصة القصيرة المبهر وكيف تستطيع بكلماتٍ قليلة أن تقول الكثير وأن تلتقط صورةً فوتوغرافيةً بالكلمات وأن تحول مقطوعةً موسيقيةً لحروف ولوحةً تشكيليةً لحكاية ونص سردي».

ويضيف: «في القصة القصيرة جدًا عليك أن ترفع الستارة وتترك للقارئ حرية أن يؤدي المشهد في مخيلته، وأن تهدي إليه مفتاح الفكرة وتترك له حرية أن يقتحم الخيال.. كمان قديم ولوحات صغيرة أخرى الصادرة عن دار روافد أخذتني بيدي كطفلٍ صغير واقتحمت بي عالم القصة القصيرة وقالت لي: ابق هنا فهذا مكانك».