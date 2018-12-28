«كمان قديم» كلاوج أدبي يجمع القصة القصيرة بالموسيقى والرسم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 08:32 صباحا
بوستر المجموعة القصصية «كمان قديم» (خاص لـ بوابة الوسط)

صدر حديثًا عن دار «روافد للنشر والتوزيع» في القاهرة، المجموعة القصصية الأولى للكاتب السعودي محمد المطرفي بعنوان «كمان قديم». تحتوي المجموعة على عشرات القصص القصيرة جدًا ترصد أدق التفاصيل التي تبدو معتادة لتكتشف ما بداخلها من فرادة وتمييز، وتقدم كولاج فنيًا يمزج فن القصة القصيرة بفنون الموسيقى والرسم.

يركز المطرفي كذلك على إنسنة الأشياء وصناعة حيوات متنوعة ومستقلة للأشجار والأدوات الموسيقية والحيونات في العديد من قصصه مثل: «حصان غريب وحرية الطيور وجثمان شجرة وعشرة عصافير وصورة عائلية ومهمةٌ أخيرةٌ للتراب وموناليزا ومشفى العقلاء وعالم البهجة ومصائر متقاطعة وفيلٌ في فناء منزلي».

يقول المطرفي في بيان له عن مجموعته القصصية: «كمان قديم مجموعتي القصصية الأولى بعد ثلاث روايات.. كانت بقعة الضوء في أول النفق لا في آخره. اكتشفت من خلالها عالم القصة القصيرة المبهر وكيف تستطيع بكلماتٍ قليلة أن تقول الكثير وأن تلتقط صورةً فوتوغرافيةً بالكلمات وأن تحول مقطوعةً موسيقيةً لحروف ولوحةً تشكيليةً لحكاية ونص سردي».

ويضيف: «في القصة القصيرة جدًا عليك أن ترفع الستارة وتترك للقارئ حرية أن يؤدي المشهد في مخيلته، وأن تهدي إليه مفتاح الفكرة وتترك له حرية أن يقتحم الخيال.. كمان قديم ولوحات صغيرة أخرى الصادرة عن دار روافد أخذتني بيدي كطفلٍ صغير واقتحمت بي عالم القصة القصيرة وقالت لي: ابق هنا فهذا مكانك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغييرات حكومية في السعودية لا تمس بمناصب ولي العهد
عربى
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني : مبادئ توحيد المؤسسات السيادية في عيون ليبية (3 - 7)
ليبيا
مقتل مقدم بـ«اللواء العاشر» وإصابة 13 آخرين في هجوم العناصر التشادية
ليبيا
نواب عراقيون ينددون بزيارة ترامب: انتهاك للسيادة.. وتُبين تعامله الاستعلائي مع ...
عربى
كاركاتير خيري - هجوم إرهابي على مبنى وزارة الخارجية في طرابلس
كاريكاتير
مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بالإسراع في إجراء الاستفتاء
ليبيا
صولة لـ«بوابة الوسط»: 3 تجمعات تنتظر «الفرسان» قبل مواجهة جنوب أفريقيا
رياضة محلية
«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأعراض تكشف أن الكبد مليء بالسموم