عمل ليبي يتنافس على جائزة الشيخ زايد للكتاب

الكاتب و الباحث نجيب الحصادي (فيسبوك)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دولة الإمارات، الأربعاء، القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الثالثة عشرة، والتي شملت 12 عملًا من أصل 107 أعمال مترجمة من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وضمت قائمة الأعمال المترجمة من الإنجليزية للعربية سبعة أعمال هي «مسارات القصيدة العربية المعاصرة» للمغربي أحمد بوحسن، و«هل بعض اللغات أفضل من بعض؟» للسعودي حمزة بن قبلان المزيني، و«ثلاث مدن مشرقية: سواحل البحر الأبيض المتوسط بين التألق والهاوية» للمصري مصطفى قاسم، و«المشكلان الأساسيان في نظرية المعرفة» لليبي نجيب الحصادي، و«العنف: مختارات فلسفية» للمصري ياسر قنصوه، و«نظرية في العدالة» للمغربي رضوان العيادي، و«الجين - تاريخ حميم» للمصري إيهاب عبدالحميد، وفقًا لوكالة رويترز.

أما الأعمال المترجمة من الفرنسية إلى العربية فضمت ثلاثة أعمال هي «أصول التأويلية» للتونسي فتحي إنقزو، و«بحر الخلفاء - تاريخ المتوسط الإسلامي من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر الميلادي» للبناني جان جبور، و«ما هو النقد؟ تليه نصوص حول ثقافة» الذات للمغربي محمد ازويتة.

وشملت القائمة ترجمتين من الألمانية إلى العربية هما «اليهود العرب في إسرائيل - رؤية معرفية» للمصرية شيرين القباني، و«تاريخ علم الكلام الإسلامي من النبي محمد حتى الوقت الحاضر» للألماني من أصل سوري محمود كبيبو.