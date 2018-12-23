مليون مشاهدة للمقدمة التشويقية لفيلم «الضيف»

بوستر فيلم «الضيف» (خاص لـ بوابة الوسط)

حققت المقدمة التشويقية لفيلم «الضيف» للمخرج هادي الباجوري والمؤلف إبراهيم عيسى مليون مشاهدة على صفحة الفيلم بـ«فيسبوك»، وينطلق الفيلم قريبًا في دور العرض المصرية.

«الضيف» شهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، كما شهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا ورفع لافتة كامل العدد، وهو الفيلم المصري والأفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان.

كما أنه يسجل المشاركة الأولى تاريخيًّا للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجانًا دوليًّا حول العالم، ويعرض سنويًّا أكثر من 250 فيلمًا طويلاً و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجمان ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف الفيلم، ومن إنتاج «iProdcutions».