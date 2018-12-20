براين ماي يصدر أغنية لمسبار أميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 03:29 مساء
براين ماي يصدر أغنية لمسبار أميركي في أقاصي المجموعة الشمسية (أ ف ب)

يستعد براين ماي عازف الغيتار الشهير وأحد مؤسسي فرقة «كوين» لإصدار أغنية عن مسبار لوكالة الفضاء الأميركية يشرف على تحقيق رقم قياسي في غزو الفضاء.

ففي اليوم الأول من السنة الجديدة يحلّق المسبار «نيو هورايزنز» في أجواء جرم فضائي يطلق عليه العلماء اسم «أولتيما تول» يقع على بعد مليار و600 مليون كيلومتر من الكويكب بلوتو، في ما يعرف باسم «حزام كويبر» في أقاصي المجموعة الشمسية، ولم يسبق أن حلّق مسبار في أجواء جرم بهذا البعد الشاسع عن الأرض، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وطلب أحد علماء وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» من العازف الشهير المتخصص أيضًا في الفيزياء الفلكية أن يؤلف أغنية لهذه المناسبة.

وسيصدر براين ماي البالغ 71 عامًا، والذي شارك مع المغني الراحل فريدي ميركوري في تأسيس فرقة كوين، أغنية بعنوان «نيو هورايزنز» هي الأغنية الأولى التي يغنيها منفردًا منذ العام 1998، وقال في بيان «كان الجمع بين الفلك والموسيقى تحديًا مثيرًا للاهتمام».

وفي أحد مقاطع الأغنية، يُسمع صوت عالم الفيزياء الفلكية الشهير الراحل ستيفن هوكينغ على خلفية موسيقية يعزفها براين ماي.

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