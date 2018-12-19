توفيق الفيتوري يبدأ تجارب مسرحية «الأمل»

المخرج توفيق الفيتوري (الإنترنت)

بدأ الفنان والمخرج توفيق الفيتوري تجارب مسرحية جديدة، كتبتها مريم علي عن فكرة لنجوى محمد، بعنوان «الأمل».

المسرحية تتحدث عن ذوات الإعاقة الجسدية وتناقش مشاكلهن العديدة وأهمها عدم وجود قسم نساء بمركز المعاقين بنغازي، وذلك بسبب إقفاله بحجة الصيانة لأكثر من عشرين عامًا.

وقال الفيتوري لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن: «العمل هدفه إنساني بحت والأهم إيصال رسالة الفتيات والنساء المعاقات واللواتي يحاولن بكل جهد إيصال صوتهن، من أجل فتح قسم النساء بمركز المعاقين وذلك لأسباب عدة أهمها أن العديد من الحالات لا تستطيع البقاء في البيت دون مساعدة من ممرضات لعدم القدرة على الحركة التامة».

ويضيف الفيتوري: «المسرحية واقعية جدًا، نحاول أن نقول للمسؤول والمواطن إن هذه الشريحة المنسية تحتاج إلى وقفة جادة».