ورشة عمل حول مشروع الدستور ببلدية السواني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 11:59 صباحا
ورشة عمل حول مشروع الدستور ببلدية السواني (فيسبوك)

نظمت الثلاثاء، ببلدية السواني بن آدم ورشة عمل حول مشروع الدستور بشعار «نعم لدولة المؤسسات والقانون» بقاعة الاجتماعات بمركز شهداء السواني.

وأشرف على الورشة مكتب الثقافة ببلدية سواني، وحضر فعالياتها عضو لجنة الدستور ضو المنصوري، وعدد من الأساتذة القانونيين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة. 

وتضمنت الورشة عدة محاور منها المشروع الليبي واستحقاقات المرحلة، ومشروع الدستور بين الحاضر والمستقبل، ومشروع الدستور وضمان مكونات المجتمع الليبي، ومشروع الدستور وإقامة دولة ذات سيادة تحفظ حقوق المواطن، ومشروع الدستور ودور الإعلام المنضبط الهادف الذي يعي خطورة المرحلة، ومشروع الدستور وحماية حقوق الأجيال القادمة، وجبر الضرر للمناطق وكفالة المسؤولية.

ورشة عمل حول مشروع الدستور ببلدية السواني (فيسبوك)
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