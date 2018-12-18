جامعة الزيتونة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، بجامعة الزيتونة، 18 ديسمبر 2018 (الإنترنت)

أقيم بمدرج كلية القانون بجامعة الزيتونة ببلدية ترهونة، الثلاثاء، احتفالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وأوضح الناطق الإعلامي ببلدية ترهونة، محمد سعيد، لـ«بوابة الوسط» أن الاحتفالية ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، التي تؤكد على أهمية اللغة العربية والدور المهم لأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في ﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وعلومها.

وأضاف سعيد أن الحضور شدد على ضرورة الاهتمام باللغة العربية وترسيخها، باعتبارها وعاء الفكر والثقافة العربية والحاضنة للتراث والثقافة والهوية.

وحضر الاحتفالية عميد كلية الدراسات العليا ومدير مكتب شؤون مجلس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة أقسام اللغة العربية وبعض الأقسام الأخرى بالجامعة.

احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، بجامعة الزيتونة، 18 ديسمبر 2018 (الإنترنت)

احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، بجامعة الزيتونة، 18 ديسمبر 2018 (الإنترنت)