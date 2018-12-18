مليونان و680 ألف مشاهدة لأغنية لمجرد «بدك إيه»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 02:16 مساء
مليونان و680 ألف مشاهدة لأغنية لمجرد «بدك إيه» (فيسبوك)

حصدت أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد الجديدة أكثر من مليونين و680 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ويأتي الإصدار الجديد للفنان المغربي بعد حوالي أسبوعين من إطلاقه بشكل موقت من قبل السلطات الفرنسية، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

وحملت الأغنية الجديدة اسم «بدك إيه» باللهجة المغربية الدارجة، ووصفها لمجرد بأنها النسخة العربية عن الأغنية الهندية «بنتي ديل» من فيلم «بادمافات»، وتعاون فيها مع الملحن والموزع جلال الحمداوي، الذي صاحبه في معظم أعماله الناجحة مثل «أنت معلم» و«غلطانة».

وأفرجت السلطات الفرنسية، في 5 ديسمبر الجاري، عن لمجرد مع تقييده بمجموعة من الشروط، ودفعه كفالة مالية قدرها 75 ألف يورو.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الإفراج الموقت عنه بعد إطلاقه منتصف سبتمبر الماضي تحت شروط رئيسية، أهمها سحب جواز سفره، وحرمانه من مغادرة فرنسا

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