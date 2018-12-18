«كفرناحوم» يقترب من جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 01:18 مساء
المخرجة اللبنانية نادين لبكي (فيسبوك)

بات فيلم «كفرناحوم» للمخرجة اللبنانية نادين لبكي قاب قوسين أو أدنى من الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، بعد أن وصل للقائمة المختصرة لهذه الفئة.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الإثنين القائمة المختصرة لمسابقة أفضل فيلم أجنبي وضمت تسعة أفلام من أصل 87 فيلمًا شملتها المرحلة الأولى للاختيار، وفقًا لوكالة رويترز.

وجاء ترتيب الأفلام أبجديًا بالإنجليزية وفق جنسياتها كالتالي «طيور الممر» من كولومبيا، و«المذنب» من الدنمارك، و«لا تنظر بعيدًا» من ألمانيا، و«لصوص المتاجر» من اليابان، و«أيكا» من قازاخستان، و«كفرناحوم» من لبنان، و«روما» من المكسيك، و«حرب باردة» من بولندا، و«احتراق» من كوريا الجنوبية.

وقالت الأكاديمية التي تمنح الجائزة الأشهر عالميًا إن أعضاءها شاهدوا الأفلام المرشحة بالقائمة الأولية في الفترة من منتصف أكتوبر وحتى العاشر من ديسمبر قبل أن يستقروا على الأفلام التسعة المختارة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكارالأحد بمسرح دولبي في هوليوود.

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