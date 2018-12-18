جيف بريدغيز يفوز بجائزة غولدن غلوب عن مجمل أعماله

جيف بريدغيز يفوز بجائزة غولدن غلوب عن مجمل أعماله (أرشيفية:انترنت)

قالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية إن النجم جيف بريدغيز الحاصل على جائزة الأوسكار سيحصل خلال حفل جوائز غولدن غلوب في يناير على جائزة عن مجمل أعماله.

وسيحصل بريدغيز على جائزة «سيسيل بي دوميل» التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية سنويًا لشخصية كانت لها بصمة دائمة على عالم السينما، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكان النجم البالغ من العمر 69 عامًا ترشح من قبل لجوائز غولدن غلوب خمس مرات وحصل عليها مرة عن دوره كفنان لموسيقي الريف أفل نجمه في الفيلم «القلب المجنون» أو «كريزي هارت» والذي حصل عنه أيضًا على جائزة الأوسكار.

وقالت ميهر تاتنا رئيسة رابطة هوليوود للصحافة في بيان الإثنين: «مجمل أعمال بريديغز الرائعة والمتنوعة خلبت ألباب وعقول المتفرجين في أنحاء العالم لأكثر من ستة عقود».

وتحمل الجائزة التى سيتم تسليمها في السادس من يناير، سيسيل بي دوميل اسم مخرج هوليوود الذي برع في إخراج الأفلام الصامتة والناطقة، ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة أوبرا وينفري والنجوم جورج كلوني وروبرت دي نيرو وأودري هيبورن وهاريسون فورد وميريل ستريب.