معرض للتشكيلي محمد التومي بمدارس بني وليد

معرض للفنان التشكيلي محمد حامد التومي في مدارس ببني وليد (الإنترنت)

يقام في عدد من مدارس مدينة بني وليد معرض تشكيلي للفنان محمد حامد التومي، وتحوي العناوين المطروحة لكل لوحة رسائل اجتماعية غير مباشرة.

والمعرض، الذي انطلق الأحد ويستمر حتى نهاية ديسمبر، يقام بالتبادل بين المدارس، تحت إشراف مكتب التفتيش التربوي ومكتب النشاط بمراقبة التعليم بني وليد.

وتأتي هذه الفعالية الثقافية ضمن خطة مكتب النشاط بمراقبة التعليم، والتي تتضمن تنفيذ مناشط رياضية وثقافية ومسابقات في الشعر والغناء و«المذيع الصغير».

وضمت اللوحات عدة مناظر طبيعية وتراثية، كما قدم الفنان الذكريات في قالب رائع وجذاب يفوح منه عبق الماضي الجميل وتاريخ الأجداد.

معرض للفنان التشكيلي محمد حامد التومي في مدارس ببني وليد (الإنترنت)

معرض للفنان التشكيلي محمد حامد التومي في مدارس ببني وليد (الإنترنت)

معرض للفنان التشكيلي محمد حامد التومي في مدارس ببني وليد (الإنترنت)