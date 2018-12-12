بالفيديو: وليد توفيق يستعيد ذكرياته مع ليلى علوي في «بغار عليكي»

وليد توفيق في مشهد من فيديو كليب «بغار عليكي» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «لايف ستايلز ستوديوز» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» كليب الفنان اللبناني وليد توفيق «بغار عليكي».

الأغنية يتجدد فيها اللقاء بين الشركة والفنان الكبير بعد عدد من النجاحات السابقة مثل «شو حلوة بيروت» و«الدنيا مشيا» و«حبينا» و«روح»، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الألبومات.

«بغار عليكي» من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، وتم تصويرها في كييف مع المخرج زياد خوري.

وتدور فكرة الفديو كليب حول قصة حب فنان بأحد الفتيات التي تفاجئه بعرض أفضل مشاهده في أفلامه التي شارك بها كممثل منها فيلم «من يطفئ النار» مع فريد شوقي ورغدة وآثار الحكيم، و«قمر الليل» مع ليلى علوي وسعيد صالح.