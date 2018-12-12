بالصور: رامي صبري يحتفل بتوقيع ألبومه الجديد مع «نجوم ريكوردز»

من كواليس توقيع رامي صبري مع «نجوم ريكوردز» (تصوير: مصطفى مرتضى)

احتفل الفنان المصري رامي صبري بالتوقيع لشركة «نجوم ريكوردز» لإنتاج ألبومه المقبل الذي من المقرر إطلاقه في صيف 2019 وذلك داخل مقر الشركة بمدينة الإنتاج الإعلامي.

شارك في الاحتفال هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي شيرين عادل زوجة رامي صبري، ومدير أعماله أيمن نابليون وعدد من أسرة الشركة.

وعبر رامي عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون، واعدًا جمهوره بتقديم المزيد من المفاجآت والأغاني المحببة لهم خلال الفترة المقبلة.

وأعربت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، عن سعادتها الكبيرة بانضمام رامي لهم، وأنها تتطلع لإطلاق الألبوم الأول له مع الشركة في صيف 2019.

وأكدت أن التوقيع مع رامي صبري يعد جزءًا من رؤية الشركة لعام 2019 والتوسع في ضم العديد من أبرز نجوم الوسط الفني، قائلة: «رامي استطاع أن يحقق جماهيرية كبيرة الفترة الماضية وشعبية طاغية بين جمهوره، وهذا واضح في أغانيه التي تحقق مشاهدات ضخمة على موقع يويتوب وانتشارًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرددها عشاقه في حفلاته».

ويصور الفنان المصري أول أغنية من الألبوم بعنوان «مبروك علينا» بطريقة الفيديو كليب في بيروت مع مدير التصوير والمخرج فادي حداد. «مبروك علينا» كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري، ويقوم بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماستر جلال الحمداوي.

من كواليس توقيع رامي صبري مع «نجوم ريكوردز» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس توقيع رامي صبري مع «نجوم ريكوردز» (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس توقيع رامي صبري مع «نجوم ريكوردز» (تصوير: مصطفى مرتضى)