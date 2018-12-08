تغريدات عن المثلية تمنع كيفن هارت من تقديم الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 ديسمبر 2018, 12:40 مساء
الممثل والفكاهي الأميركي كيفن هارت في لوس انجليس في 24 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

تخلى الممثل الأميركي كيفن هارت عن هذه مهمة الحفل الحادي والعشرين لجوائز الأوسكار، بعد جدل حول تغريدات سابقة له مناهضة للمثلية الجنسية.

وفي مقطع مصور نشر عبر «إنستغرام» أوضح بطل فيلم «جومانجي: ويلكوم تو ذي جانغل» أن الاكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة للجوائز طلبت منه الاختيار بين الاعتذار عن هذه التغريدات أو التخلي عن تقديم الحفل.

وقال «اخترت الامتناع عن الاعتذار. والسبب في ذلك هو أنني تناولت مرات عدة هذه القضية». وكان كيفن هارت (39 عامًا) أعرب قبل يومين عن «سعادته الكبرى» لتقديم حفل الأوسكار.

وشدد الممثل على أن التغريدات تعود إلى حوالى عشر سنوات وانه نضج منذ ذلك الحين. وأضاف «سبق لي أن فسرت ما أنا عليه الان. لقد قمت بذلك ولن أستمر بالعودة إلى الماضي في حين أني تطورت».

وغرد كيفن هارت بعد ذلك متوجهًا إلى أوساط المثليين والمتحولين جنسيًا أنه يأسف «لكلمات غير مناسبة» بدرت عنه في الماضي، مضيفا «أنا آسف لكوني جرحت أشخاصًا. نضجت وسأستمر في هذا التطور. هدفي هو التقريب بين الناس وليس زرع القسمة بينهم. أوجه كل حبي وامتناني للأكاديمية. على أمل اللقاء في المستقبل».

وينبغي على المنظمين الآن إيجاد مقدم جديد للحفل، الذي يقام في 24 فبراير في هوليوود. وقدم الحفلين الأخيرين الفكاهي جيمي كيميل. وتابع حفل العام 2018 حوالى 26,5 مليون مشاهد فقط في مقابل 43 مليونًا العام 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
هروب محترف وعصيان اللاعبين وتلويح باستقالة الجهاز الفني في الأهلي بنغازي
رياضة محلية
مجلس الدولة يستغرب تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
ليبيا
في العدد 159: توافق مفاجئ بين «النواب» و«الدولة».. وتأييد دولي للملتقى الوطني
ليبيا
صنع الله: ليبيا أغلقت 7 موانئ من أصل 8 لتصدير النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية
ليبيا
السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية