غدامس تكرم الراحل محمد ابراهيم موري

مكتب الثقافة غدامس يكرم الراحل محمد إبراهيم موري (فيسبوك)

ينظم مكتب الثقافة غدامس احتفالية ثقافية، الأربعاء لتكريم شخصية العام الثقافية؛ الراحل «محمد إبراهيم موري؛ تقديرًا لدوره وعطاءاته في المجال الثقافي والرياضي والتطوعي، بقاعة المركز الثقافي غدامس.

محمد إبراهيم موري من مواليد مدينة غدامس العام 1950، انضم للحركة الكشفية منذ نعومة أظفاره، ويعد من أعمدة كشاف ومرشدات ليبيا في مجال التدريب والتأهيل القيادي، وكان قبل وفاته بفترة قصيرة حلقة الوصل بين كشاف ومرشدات ليبيا والاتحاد العالمي للكشاف المسلم ومقره الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

تخصص في برامج حلقة الكشاف المتقدم، ويعد من مؤسسي الحركة الكشفية في مدينتي غدامس وجادو، ومن مؤسسي أيضًا النادي الرياضي الثقافي وجمعية الهلال الأحمر الليبي فى غدامس.