فيلم رسوم متحركة يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 03:29 مساء
ساره سيلرفمان وجون سي رايلي أعارا صوتيهما لشخصيات في فيلم «رالف بريكس ذي إنترنت» (أ ف ب)

حافظ فيلم الرسوم المتحركة «رالف بريكس ذي إنترنت» على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية في أسبوعه الثاني، بحسب ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز».

وحصد هذا العمل، وهو تتمة لفيلم «ريك إيت رالف»، 25.8 مليون دولار في الولايات المتحدة ليصل مجموع إيراداته إلى 119.3 مليونًا منذ بدء عرضه في 30 نوفمبر، وفق «فرانس برس».

وقال بول درقرابديان المحلل لدى شركة «كوسكور» إن الفيلم حقق 207 ملايين دولار في العالم.

وتقدَّم فيلم «ذي غرينش» للرسوم المتحركة أيضًا إلى المرتبة الثانية بعدما كان ثالثًا الأسبوع الماضي، حاصدًا 17.7 مليون دولار. وبلغ مجموع إيراداته في غضون أربعة أسابيع 203.5 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم «كريد 2»، محققًا 16.8 مليون دولار ليصل مجموعه في أسبوعين إلى 81.2 مليونًا. ويؤدي بطولة هذا الجزء الثامن من سلسلة أفلام «روكي» مايكل ب. جوردان ودولف لوندغرين، وبطبيعة الحال سيلفستر ستالون

الذي يمثل دور ريكي بالبوا الذي بدأ يتقدَّم في السن. ويؤدي مايكل جوردان دور أندونيس كريد الذي يتحدى نجل الملاكم الذي قتل والده.

واحتل «فانتاستيك بيستس: ذي كرايمز أوف غريندلفالد» المستوحى من مغامرات الساحر الشاب هاري بوتر المركز الرابع، حاصدًا 11.2 مليون دولار (134.3 مليونًا في ثلاثة أسابيع).

وتلاه في المركز الخامس فيلم «بوهيميان رابسودي» حول سيرة فريدي مركوري وفرقته «كوين». وبلغت عائداته 8.1 ملايين دولار، محققًا 164.4 مليونًا في غضون خمسة أسابيع.

وفي ما يأتي المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف:

6- «إنستانت فاميلي» (7.1 ملايين دولار، 45.9 مليونًا في ثلاثة أسابيع).

7- «ذي بوسيشن أوف هانا غريس» (6.5 ملايين دولار).

8- «روبن هود» (4.7 ملايين دولار و21.7 مليونًا في المجموع).

9- «ويدوز» (4.4 ملايين دولار و33 مليونًا في المجموع).

10- «غرين بوك» (3.9 ملايين دولار و14 ملونًا في المجموع).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان الأكواخ في المرج يطالبون بـ«مسكن صحي»
ليبيا
النويري: المرجعية الدستورية هي الضمان الوحيد لتنظيم الاختلاف وقيام الدولة
ليبيا
نجاة الناشط سليمان البيوضي من محاولة اغتيال بمنطقة الدافنية في مصراتة
ليبيا
في محطته الخامسة..بن سلمان يزور الجزائر لاستطلاع الملف الليبي وسوق النفط
ليبيا
أمطار غزيرة في بنغازي تعرقل حركة السير بالمدينة
ليبيا
دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الوطني في خارطة سلامة قد ينهي الأزمة الليبية
ليبيا
السراج يتفق مع ملك الأردن على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين
ليبيا
إحباط هجوم مسلح على مركز شرطة بنينا
ليبيا
«الخطوط الليبية» توضح أسباب تعليق رحلاتها في مطار بنينا
ليبيا
ناقلات نفط ترسو في 3 موانئ بعد 48 ساعة إغلاق
ليبيا
«وول ستريت جورنال»: رسائل تعزز الشبهات حول دور ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي
دولى
رمضان المزداوي لــ«الوسط»: أستعد للمشاركة في مسلسل «زنقة الريح».. وأجهز فيلمي ...
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق متعددة لارتداء الكارديجان في الشتاء