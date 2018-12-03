تكريم الفرنسية أنييس فاردا في «مراكش الدولي للسينما»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 11:57 صباحا
أنييس فادرا تتوسط مارتن سكورسيزي، يمين، وميليتا توسكان دو بلانتييه في «مراكش» 2 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

دعت المخرجة الفرنسية أنييس فاردا (90 عامًا) أوساط السينما إلى الاهتمام «بالعالم المهدد» خلال تكريمها، الأحد، ضمن مهرجان «مراكش الدولي للسينما» في المغرب.

وكرست المخرجة وكاتبة السيناريو والممثلة والمصورة عملها للأفلام الوثائقية في السنوات الأخيرة. وفازت بجوائز عدة منها «الأسد الذهبي» في مهرجان «البندقية» و«السعفة الذهبية» الفخرية في مهرجان «كان» و«سيزار» أفضل فيلم وثائقي، وفق «فرانس برس».

وقالت فاردا قبل تسلمها النجمة الذهبية من ولديها روزالي وماتيو، برفقة صديقها الفنان جي آر، الذي أخرج معها فيلمها الوثائقي «فيزاج فيلاج»، «أؤمن بحب الآخرين وتقديرهم وتقدير عملهم».

وقالت: «أنا سعيدة بوجودي هنا لأني منذ تقدمت بالسن، وأنا متقدمة بالسن منذ فترة، أحصل على الكثير من التكريمات والجوائز والشهادات لأني مثابرة. فأنا أحافظ منذ فترة على سينما غير تجارية لا تدر المال بل تقوم على التشارك والتفاهم».

وتعتبر فاردا من آخر ممثلي «الموجة الجديدة» في السينما الفرنسية.

ومن أفلامها «بوانت كورت» (1954) مع فيليب نواريه و«كليو دو 5 آ 7» (1962) و«مور مور» (1981) و«سان توا ني لوا» مع ساندرين بونير (1987) و«لي غلانور إيه لي غلانوز» (2000).

وقالت مساء الأحد: «أشعر بأني صغيرة جدًّا إلى جانب بعض الفنانين أصحاب المواهب الكبيرة في هذه القاعة».

وصعد المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي إلى خشبة المسرح للإشادة بالمخرجة الفرنسية.

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