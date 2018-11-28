فيلم «ذات مرة في طرابلس» يحصل على 10 آلاف دولار من ملتقى القاهرة السينمائي

الفائزون في ملتقى القاهرة السينمائي 28 نوفمبر 2018. (الوسط)

انتهت الدورة الخامسة من «ملتقى القاهرة السينمائي»، إحدى فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما الأربعاء، بحفل توزيع الجوائز.

وأُقيم «ملتقى القاهرة السينمائي» على هامش مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» خلال أيام 26و27 و28 نوفمبر.

وجرى اختيار 16 مشروعًا من مختلف الدول العربية، 10 مشاريع في مرحلة التطوير و6 مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، وحصل فيلم «ذات مرة في طرابلس» للمخرج الليبي عبدالله الغالي على دعم من «فرونت رو»، شركة السينما الكويتية الوطنية، قيمته 10 آلاف دولار في مرحلة التطوير.

مؤتمر صحفي للجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وحضر حفل توزيع الجوائز صانعو الأفلام والرعاة والمنتجون والموزعون وشتى العاملين في مجال صناعة السينما الذين حضروا المهرجان.

تكونت لجنة التحكيم هذا العام من المنتج المصري جابي خوري منتج والمدير الإداري لشركة «أفلام مصر العالمية»، وهو يعمل في مجال الإنتاج السينمائي منذ العام 1990، والتونسية درة بوشوشة وهي منتجة تشمل أعمالها أفلامًا تونسية وأجنبية روائية ووثائقية متعددة، وقد ترأست درة أيام قرطاج السينمائية لسنوات طويلة، والفلسطينية آن ماري جاسر مؤلفة ومنتجة ومخرجة تمتد مسيرتها لأكثر من 16 عامًا، صنعت فيها أفلامًا حصلت على عروضها الأولى في مهرجانات «كان» و«برلين» و«فينيسيا» و«لوكارنو».

وبعد الاجتماع مع مخرجي ومنتجي المشاريع منحت لجنة التحكيم الجوائز التالية:

في مرحلة التطوير:

1- باديا بالم هيلز 20 ألف دولار (مناصفة): في مرحلة الإنتاج: سبراي «مصر»، إخراج شريف بنداري وفي مرحلة ما بعد الإنتاج: رجل الخشب «العراق»، إخراج قتيبة الجنابي.

2- شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART) 10000 دولار: إنشالله ولد «الأردن»، إخراج أمجد الرشيد.

3- نيوسينشري 10 آلاف دولار: نحن في الداخل «لبنان»، إخراج فرح قاسم.

4- أرابيا بيكتشرز 10 آلاف دولار: قص الرأس «تونس»، إخراج لطفي عاشور.

5- السينما العراقية 5 آلاف دولار: على طول الليل «الجزائر»، إخراج لطيفة سعيد

6- فرونت رو شركة السينما الكويتية الوطنية 10 آلاف دولار: ذات مرة في طرابلس «ليبيا»، إخراج عبدالله الغالي.



7- دعوة مركز السينما العربية لحضور ورشة روتردام: نافورة الباخشي سراي «مصر»، إخراج محمد طاهر.

في مرحلة ما بعد الإنتاج:

8- أو إس إن 5 آلاف دولار: قبل ما يفوت الفوت «تونس»، إخراج مجدي الأخضر.

9- إرجو-ميديا فينتشرز 15000 دولار: بيت من زجاج «سورية»، إخراج زينة القهوجي.

10- أروما لخدمات ما بعد الإنتاج وتصحيح الألوان: «My Mohamed is Different»، إخراج ايناس مرزوق.