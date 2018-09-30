«الزمن الجميل» تكرم حميد الشاعري في مهرجان «محمد حسن»

الاستعدادات للمهرجان (تصوير: مريم العجيلي)

يتواصل الاستعداد لانطلاق الدورة الثانية لمهرجان «الزمن الجميل»، دورة الفنان الراحل محمد حسن، تحت شعار «النغم الصافي محمد حسن».

وقال الفنان سالم عيسى مدير المهرجان الفخري: «بدأت الاستعدادات لهذا المهرجان منذ قرابة الشهر ولا تزال التجارب (البروفات) تقام على قدم وساق، إذ سينطلق المهرجان الأربعاء 10 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام».

وأضاف عيسى: «سيتم تكريم عمالقة الفن الطربي في ليبيا خلال الثلاثة الأيام، اليوم الأول تكريم الفنان محمد حسن واليوم الثاني الفنان الشعبي حميد الكيلاني واليوم الثالث للفنان حميد الشاعري».

وأضاف عيسى «بدأت كل اللجان في مهماها استعدادًا لهذا المهرجان، الذي سيضفي بهجة على بنغازي».

وقال الفنان حسن البيجو المدير التنفيذي للمهرجان: «هذا المهرجان في دورته الثانية رأينا أن يكون رئيسه الفخري الفنان سالم عيسى لما يقدمه للفنانين من دعم دائم ومتواصل، وكان الشاعر فرج المذبل هو رئيس المهرجان في دورته الأولى، وسيكون في كل عام رئيس فخري نختاره لما يقدمه للفن والفنانين».

أما عن المهرجان فقال البيجو لـ«بوابة الوسط»: «ستكون كل الأغاني للفنان محمد حسن من قبل فرقة الزمن الجميل، التي رأت أن تهدي المهرجان للفنان الراحل لما أعطاه للفن الأصيل طوال مسيرته الفنية الطويلة، وستكون هناك وصلة كاملة لكل الأغاني منذ أول أغنية له إلى آخر أغانيه قبل رحيله».

وتابع البيجو: «كل الشكر أقدمه لمجموعة حسني بي والشرارة الذهبية لما قدموه من أجل إظهار هذا المهرجان إلى النور وكذلك إلى مجلس الثقافة العام بنغازي».

الاستعدادات للمهرجان (تصوير: مريم العجيلي)