تعرف علي أبرز أفلام الخميس بمهرجان «الجونة السينمائي»

فنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي (فيسبوك)

تُعرض في ثامن أيام «مهرجان الجونة السينمائي» العديد من الأفلام بمسابقاته المختلفة، منها فيلم «بيترلو».

الفيلم من إخراج مايك لي، وفيه يصور المخرج العالمي واحدة من الأجزاء الأكثر دموية في التاريخ البريطاني، باستعادة «مجزرة بيتلرو» التي حدثت في عام 1819، إذ قامت الحكومة بالقضاء على حشد سلمي يفوق الثمانين ألف، كانوا تجمعوا ليمهدوا لتشكيل الديمقراطية.

كما يعرض فيلم «فات آوان أن نموت صغارًا»، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الفيلم من إخراج دومينغا سوتومايور، وتدور الأحداث خلال صيف 1990 في تشيلي عبر مجموعة من العائلات يحاولون بناء مجتمع جديد بعيد عن المدنية وضغوطها، وفي الوقت ذاته يتصارع صوفيا ولوكاس وكلارا المراهقين مع مخاوفهم وعائلاتهم وقصص حبهم الأولى.

ويعرض خارج المسابقة الفيلم الأميركي «ثمن الحرية» للمخرج ديريك دونن، ويحكي الفيلم قصة أعداد غير محدودة من الأطفال المستعبدين في مصانع مكتظة وغير آمنة في عموم البلاد من خلال شبكة من المخبرين السريين، استطاع الناشط الهندي في مجال حقوق الأطفال كايلاش ساتيارثي الحائز على جائزة نوبل للسلام مع فريق القيام بمداهمات جريئة لإنقاذ الأطفال وإعادة تأهيل الأطفال المُتاجر بهم.