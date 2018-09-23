«ريح رباني» أبرز أفلام ثالث أيام «الجونة السينمائي»

المخرج مرزاق علواش (الإنترنت)

يعرض الأحد وهو ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي العديد من الأفلام المميزة، ومنها الفيلم الجزائري «ريح رباني» الساعة الـ6 مساء ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذلك بحضور مخرج الفيلم مرزاق علواش، وأحد أبطاله.

قصة الفيلم تركز على شاب وشابة يكلفان بتنفيذ عملية مسلحة، ضد معمل تكرير للبترول في صحراء شمال أفريقيا.

منذ فيلمه الأول «عمر قتلته الرجولة»، اكتسب علواش شهرة عالمية، وتوالت الجوائز والنجاحات مع أعماله اللاحقة، التي عُرضت في أكبر المهرجانات الدولية، وفي فيلمه الروائي الجديد «ريح رباني» المصور بالأبيض والأسود يواصل علواش البحث والتفتيش وراء ظاهرة التطرف الديني التي بدأها مع عمله التسجيلي السابق «تحقيق في الجنة».

ويعرض الفيلم النرويجي «أوتيا- 22 يوليو» للمخرج أريك بوب الساعة 3:30 عصرًا خارج المسابقة، بحضور بطلة العمل، وتقام ندوة عقب عرضه، وتدور أحداثه في 22 يوليو 2001 عندما تعرض مئات من أعضاء اتحاد شبيبة حزب العمال النرويجيين المخيمين في معسكر صيفي خارج أوسلو إلى هجوم مسلح نفذه يميني متطرف، عند سماع الشباب أصوات إطلاق الرصاص في أرجاء الجزيرة يشيع الخوف ويتحطم الجو الآمن فيها، ونبدأ بملاحقة محاولات الشابة (كايا) للنجاة لحظة بلحظة.

وفي الساعة الـ12 ظهرًا يعرض فيلم «وجه» للمخرجة البولندية مالجورزاتا شوموفسكا خارج المسابقة، واستطاع الفيلم أن يقتنص جائزة لجنة التحكيم الكبرى (الدب الفضي) بمهرجان برلين، تدور الأحداث حول رجل يعمل في موقع بناء تمثال للسيد المسيح، يتعرض إلى حادث خطير يتسبب في تشويه وجهه بالكامل. فيخضع إلى عملية زراعة وجه تجري لأول مرة في البلد، ويمر بالعديد من الأزمات المتعلقة بالهوية.

كما يعرض فيلم «تعليم باريسي» خارج المسابقة بحضور بطل العمل وتقام ندوة بعد العرض، والفيلم الفرنسي للمخرج جون بول سيفيراك يدور حول وصول «إتيان» إلى باريس لدراسة السينما بجامعة السوربون، ويتعرف على «ماتياس» و«جون ويل» وبينما يقضون العام الدراسي يواجهون صعوبات الصداقة والحب.

وضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يعرض الساعة 8:30 مساء، فيلم روسي بعنوان «الرجل الذي فاجأ الجميع» بحضور منتجة العمل وأيضًا مخرجيه ناتاليا ميركولوفا وألكسي شوبوف، وتدور أحداثه حول «إيجور كورهسنوف» حارس غابا سيبيري يبلغ من العمر 40 عامًا، يقاوم بلا خوف الصيادين المخالفين في تايجا، وفجأة يكتشف أنه مصاب بسرطان في مرحلة متأخرة ليقرر تغيير هويته لتجنب الموت القادم.

ويعرض الفيلم الفرنسي - الإيطالي «درب السموني» الساعة 5 مساء بحضور منتجة العمل الذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، والفيلم للمخرج ستيفانو سافونا، ويعرض الساعة الـ8 مساء فيلم «الأسطول الشبح» من الولايات المتحدة الأميركية وإخراج شانون سيرفيس وجيفري والدرون.

ومن المقرر أن يبدأ الأحد برنامج الفيلم القصير الساعة الـ6 مساء، كما يقام حفل «موسيقى أفلام يوسف شاهين» الساعة الـ10 مساء في إطار احتفاء المهرجان بالمخرج الراحل وتكريمه في ذكرى مرور 10 سنوات على رحيله.