الأوجلي: إهداء «أيام بنغازي المسرحية» للراحل منصور العيساوي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 22 سبتمبر 2018, 05:54 مساء
اجتماع تحضيري لمهرجان أيام بنغازي المسرحية (تصوير: مريم العجيلي)

اجتمع في مقر المسرح الوطني ببنغازي الأعضاء المؤسسون مهرجان «أيام بنغازي المسرحية»، وذلك لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات المهرجان، والذي سيكون بداية ديسمبر.

وحضر الاجتماع الفنان علاء الأوجلي مدير المسرح الوطني بنغازي مع أعضاء المهرجان: توفيق الفيتوري وهيثم درباش ووسيم بورويص وأحمد المطردي وعوض الفيتوري وحسين العبيدي ومراد العرفي ومحمد الفاخري.

وقال الأوجلي، بصفته رئيس المهرجان، لـ«بوابة الوسط»: «أقمنا العام الماضي مهرجان أيام بنغازي المسرحية، وكان إهداءً إلى الفنانة المسرحية نعيمة بوزيد، وسيقام هذا العام ومن المرجح أن يهدى إلى الفنان المسرحي الراحل منصور العيساوي، وسيكون المهرجان بذات الشروط، وهي عدم قبول أي دعم من أي جهة على أساس الرعاية الكاملة للمهرجان، وسيتم اختيار أربع لجان للمهرجان».

وعن لجان المهرجان قال الفنان توفيق الفيتوري، مقرر المهرجان: «سيكون علاء الأوجلي رئيسًا للمهرجان، والفنان حمزة بليبلو مديرًا، واللجان الفنية للفنان توفيق الفيتوري وهناك لجنة التجهيزات».

ويضيف الفيتوري: «ستعلن بشكل رسمي شروط القبول في المهرجان، وسيكون هذا العام على مستوى ليبيا، فكل فرقة مسرحية في أي مكان في ليبيا لها الحق في التقدم للمشاركة، وستكون هناك لجنة مشاهدة لقبول العروض المقدمة، وكذلك هناك جوائز للفائزين بالمهرجان».

اجتماع تحضيري لمهرجان أيام بنغازي المسرحية (تصوير: مريم العجيلي)
اجتماع تحضيري لمهرجان أيام بنغازي المسرحية (تصوير: مريم العجيلي)
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