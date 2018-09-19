منح أبو بكر شوقي جائزة «فارايتي» في مهرجان «الجونة السينمائي»

المخرج المصري أبو بكر شوقي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» منح المخرج المصري أبو بكر شوقي، جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط التي تقدمها مجلة «فارايتي» أثناء الدورة الثانية للمهرجان.

جاء اختيار شوقي بعد أن برز على الساحة هذا العام عندما نافس فيلمه الأول «يوم الدين» في المسابقة الرسمية بمهرجان «كان» وحصل على جائزة «فرانسوا شاليه» لسنة 2018، والتي تعتبر حدثًا عـظيمًا في حياته العملية. ويفخر مهرجان «الجونة السينمائي» بكونه أحد الداعمين الرئيسيين لفيلم استثنائي مثل فيلم «يوم الدين».

الفيلم كان من بين الفائزين في برنامج منصة الجونة السينمائية في الدورة الافتتاحية من مهرجان «الجونة السينمائي».

ويقول مدير المهرجان، انتشال التميمي: «بدأ المهرجان التعاون مع مجلة فارايتي في الدورة الافتتاحية العام الماضي. لم يتحقق هذا التعاون فقط من خلال العمل المتبادل في العديد من الأنشطة، بل أيضًا من خلال استضافة المهرجان لجائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط التي تقدمها مجلة فارايتي، والتي يتم تخصيصها للأفراد الموهوبين من الشرق الأوسط، الذين تترك أعمالهم المميزة بصمة على المشهد السينمائي العالمي».

وأشار إلى أنه في العام الماضي مُنحت الجائزة للمخرج اللبناني زياد الدويري الذي رُشح فيلمه «القضية 23» لاحقًا لجائزة «أوسكار» أفضل فيلم بلغة أجنبية بحفل توزيع جوائز «الأوسكار» التسعين. وتابع: «اختارت فارايتي هذا العام مخرجًا موهوبًا آخر، والذي أصبح فيلمه الروائي الطويل الأول حديث المدينة منذ عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، واختياره ليمثل مصر في المنافسة على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 91».

ووصف جاي ڤيسبرج من مجلة «فارايتي»، «يوم الدين» بأنه «فيلم مصنوع بمحبة، شخصياته محكومة بطريق.. في الحقيقة يهز أوتار القلب». يقول أبو بكر شوقي: «أشعر بالفخر العميق لأنني أحصل على هذه الجائزة المرموقة وأتطلع لأن أعرض فيلم يوم الدين للجمهور من جميع أنحاء العالم».

أبوبكر شوقي مخرج سينمائي مصري - نمساوي ولد في القاهرة العام ١٩٨٥. أفلامه القصيرة «المستعمرة» و«أشياء سمعتها يوم الأربعاء» و«الجمعة الشهيد» عرضت في عدد من المهرجانات حول العالم. درس شوقي العلوم السياسية والإخراج السينمائي في القاهرة وهو خريج برنامج السينما في مدرسة «تيش للفنون» جامعة نيويورك، وكان «يوم الدين» مشروع تخرجه.