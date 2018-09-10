«الراهبة» يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 11:18 صباحا
«الراهبة» يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر (أرشيفية:انترنت)

سجل فيلم «الراهبة» (ذا نان) افتتاحًا قويًا في مطلع الأسبوع متصدرا إيرادات السينما في أميركا الشمالية.

وسيطرت شركة «وارنر براذرز» للأسبوع الخامس على التوالي مع بدء عرض فيلم الراهبة وهو أحدث فيلم من سلسلة أفلام «تحضير الأرواح» أو «ذا كونغورينغ» محققًا إيرادات بلغت 53.5 مليون دولار في 3876 دار عرض، وفقًا لوكالة رويترز.

ويعد هذا أفضل افتتاح لفيلم في السلسلة، إذ حطم فيلم الراهبة الرقم الذي حققه فيلم تحضير الأرواح لعام 2013، الذي سجل 41.8 مليون دولار في أسبوع عرضه الأول.

وهو أيضًا ثاني أفضل عرض أول لشهر سبتمبر  إذا جاء تاليا لفيلم «إت» وحقق الفيلم 77.5 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

وجاءت شركة «وارنر براذرز» في صدارة الإيرادات الداخلية للأسبوع الخامس على التوالي إذ تحتل أفلام من إنتاجها المركزين الأول والثاني على مدى أربعة أسابيع متوالية، واحتفظ فيلم «آسيويون مجانين أثرياء» أو «كريزي ريتش إيشانز» بالمركز الثاني وحقق 13.5 مليون دولار في أسبوعه الرابع في عطلة نهاية الأسبوع مسجلا تراجعا بنسبة 38 بالمئة، وحقق الفيلم الكوميدي الرومانسي 136 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

أما فيلم الحركة «ميشن إمبوسيبل: فول آوت» بطولة توم كروز حقق في مطلع هذا الأسبوع بعدما تصدر الإيرادات العالمية 700 مليون دولار، ومن بين الأفلام الجديدة فيلم «بيبرمينت» الذي جاء في الترتيب الثالث محققا 13.2 مليون دولار من عرضه الأول في 2890 دار عرض.

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