«طلق صناعي» بافتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

مشهد من فيلم «طلق صناعي» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، الأربعاء، اختيار الفيلم المصري «طلق صناعي» للمخرج خالد دياب للعرض في افتتاح الدورة الثامنة التي تنطلق في أكتوبر.

الفيلم بطولة حورية فرغلي وماجد الكدواني ومصطفى خاطر وسيد رجب ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومي كساب وعبدالرحمن أبو زهرة، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي مؤسس ومدير المهرجان في بيان: «شاهدت فيلم طلق صناعي عند عرضه الأول خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي، ورصدت ردود الجمهور العربي من مختلف الجنسيات والأعمار والشرائح الثقافية، ومن هنا بدأ التفكير في ضم الفيلم إلى برنامج مهرجان مالمو للسينما العربية في دورة هذا العام».

وأضاف: «يتمتع الفيلم بطابع كوميدي لافت، كما يناقش مشكلة اجتماعية تلمس المواطن العربي من عدة جنسيات، فضلاً عن دور المرأة المحوري في أحداث الفيلم، وتواجد عدد كبير من ألمع نجوم السينما المصرية والوجوه الصاعدة أيضًا».

ومن المنتظر تنظيم مؤتمر صحفي للمهرجان في عدة مدن عربية من بينها القاهرة خلال سبتمبر لإعلان برنامج وتفاصيل الدورة الثامنة التي تقام في الفترة من الخامس إلى التاسع من أكتوبر.