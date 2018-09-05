قاعة ألبرت الملكية على خطى هوليوود

ممر للمشاهير في قاعة ألبرت الملكية و وأديل من المكرمين (أرشيفية:انترنت)

على غرار الممر الشهير في هوليوود، أصبح هناك ممر للمشاهير في قاعة ألبرت الملكية في لندن، وتنوعت قائمة أوائل المكرمين فيه لتشمل ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب والملكة فيكتوريا والمغنية أديل.

وستكرم قاعة ألبرت الملكية 11 فردًا ومؤسسة بقطع من الحجارة المنقوشة، التي سترصع كل منها بنجمة نحاسية وستوضع في الموقع الشهير، واللفتة عرفانا بالجميل لأهم الشخصيات في تاريخ المبنى الذي استضاف بعض أكبر الأسماء في عوالم الترفيه والسياسة والرياضة منذ افتتاحه عام 1871، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي للقاعة كريغ هاسال في بيان «ممر المشاهير الجديد اعتراف بالتنوع لتاريخ القاعة والكثير من الشخصيات والأحداث التي من المستحيل نسيانها التي ساعدت على تشكيل معالم هذه المؤسسة البريطانية».

ومن بين المكرمين الملكة فيكتوريا التي وضعت حجر الأساس لبناء القاعة في عام 1867، وسميت القاعة على اسم زوجها الأمير ألبرت، كما ستكرم القاعة أيضًا عالم الفيزياء الفذ ألبرت أينشتاين.

وتشمل قائمة المكرمين أيضًا بطل الملاكمة الراحل محمد علي والمغنية شيرلي بيسي، والمغني إريك كلابتون.