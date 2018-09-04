أسرة فرانكلين: كلمة التأبين كانت مستهجنة وبغيضة

القس جاسبر وليامز (أرشيفية:انترنت)

قالت أسرة ملكة موسيقى السول، أريثا فرانكلين، إن كلمة التأبين التي ألقاها القس جاسبر وليامز في جنازتها الجمعة الماضي كانت «مستهجنة وبغيضة».

وركز الأب وليامز قس كنيسة سالم بابتيست في أتلانتا في الكلمة على إثارة قضايا اجتماعية قال إنها حساسة بالنسبة لمجتمع السود، وقالت أسرتها في بيان الإثنين إن وليامز استغل «وقوفه على المنصة ليروج لأجندته السلبية التي لا تتفق معها أسرة فرانكلين».

وكتبت الأسرة «شعرنا أن التعليقات مستهجنة وبغيضة، الأب جاسبر وليامز أمضى أكثر من 50 دقيقة يتحدث ولم يعط وقتًا يذكر لتأبينها على النحو الملائم»، حسب «رويترز».

كان أفراد من أسرة فرانكلين وأصدقائها ومحبيها قد شاركوا في القداس الذي دام ثماني ساعات الجمعة وشهد كلمات أدلى بها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزعماء حركات حقوقية مدنية إضافة إلى أغنيات مؤثرة لأريانا غراندي وجنيفر هدسون وغلاديس نايت.

وقال وليامز في كلمته إن الأمهات العازبات السوداوات لا يستطعن بمفردهن تأهيل الصبية السود كي يصبحوا رجالًا، وإن حياة السود «غير مهمة ولن تكون مهمة ويجب ألا تكون مهمة إلا عندما يبدأ السود في احترام حياة السود والتوقف عن قتل أنفسنا»، ودافع القس عن تعليقاته في مؤتمر صحفي الأحد وقال «احترام الآخر هو مفتاحنا لتغيير الطريق الذي نسير عليه كجنس بشري».

وتوفيت فرانكلين في منزلها في ديترويت في 16 أغسطس متأثرة بسرطان البنكرياس.