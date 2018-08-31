9 أفلام عربية تشارك في مسابقتي الأفلام الروائية والوثائقية بـ«الجونة السينمائي»

تشارك 9 أفلام عربية روائية ووثائقية طويلة في الدورة الثانية من مهرجان «الجونة السينمائي» والمقرر انطلاقها في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل.
من الجزائر ينافس فيلم المخرج مرزاق علواش «ريح ربّاني» والذي يدور حول شاب وشابة يُكوّنان رابطة قوية، عندما يتم تكليفهما بالقيام بعمل مسلح ضد معمل تكرير للبترول في صحراء شمال أفريقيا.
ويشارك المخرج السوري سؤدد كعدان بفيلم «عندما أضعت ظلّي» والذي يدور «سنا» أم شابة تعيش وحدها مع ابنها البالغ من العمر 9 سنوات. يعمل زوجها خارج سورية. وذات شتاء شامي بارد، نفِد الغاز، ولم يعد بالإمكان التدفئة والطهي.
تخرج «سنا» باحثة عن أسطوانة غاز في محيط مدينة دمشق، حيث تلتقي بناشطين في سيارة. بعد هرب سائقها خوفًا من جنود نقطة التفتيش تجد نفسها معهم في مواجهة آثار ما تركته الحرب المريعة. تضيع «سنا» في رحلة الثلاثة أيام في ضواحي دمشق لتكتشف أن الناس بدأت تفقد ظلالها خلال الحرب.
ومن فلسطين يشارك المخرج بسام جرباوي بفيلم «مَفك» والذي يدور حول «زياد» نجم فريق كرة السلة في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة رام الله، عاش تجربة السجن في أحد السجون الإسرائيلية، بعد محاولته قتل مستوطن إسرائيلي؛ انتقامًا لاستشهاد صديقه المقرب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
بعد خروجه من السجن وجد نفسه في مواجهة واقع يصعب التكيّف معه ذهنيًّا ونفسيًّا مما يؤثر في علاقته بسلمى بنت المخيم وبمخرجة الأفلام الوثائقية الفلسطينية -الأميركية مينا، التي كانت تصنع فيلمًا وثائقيًّا عنه.
ويشارك المخرج التونسي محمد بن عطية بفيلمه «وِلْدي»، والذي تدور قصته حول «رياض» الذي اقترب أن يتقاعد من وظيفته كمُشغل لرافعة شوكية في ميناء تونس. تدور حياته التي يتشاركها مع زوجته «نازلي» حول ابنهما الوحيد «سامي» الذي يستعد لأداء اختبارات المدرسة الثانوية. تسبب هجمات الصداع النصفي التي يتعرض لها الشاب سامي قلقًا كبيرًا لوالديه. وعندما يبدأ في التعافي منها، يختفى فجأةً.
وبعد مشاركته في مهرجان «كان» يشارك المخرج المصري أبو بكر شوقي بفيلمه «يوم الدين» الذي تدور قصته حول «بشاي» مواطن مصري شُفِي من مرض الجذام، لكنه لم يُعالج من آثاره، يعيش في مستعمرة مرضى الجذام القديمة بين حفنة من التعساء المنسيين من العالم. بنى لنفسه حياة مريحة عن طريق بيع القمامة التي يُعاد استخدامها. وبعد وفاة زوجته، يقرر ترك المستعمرة للمرة الأولى منذ أن تخلى عنه أهله هناك وهو طفل، ليخوض تجربة رحلة في ربوع مصر بحثًا عن مسقط رأسه ولمعرفة لماذا لم يحافظ والده على وعده بالعودة إليه؟
مسابقة الأفلام الوثائقية
وتشارك المخرجة ريم صالح بفيلم «الجمعية» حيث تدور أحداثه في روض الفرج، أحد أفقر الأحياء السكنية في القاهرة، يُمثل الحصول على مستلزمات الحياة اليومية، صراعاً مُستمراً لسكانها، لكن الإحساس بالانتماء إلى المجموعة، ومشاركة سكان الحي مشاكلهم مع بعضهم البعض يساعدهم في التغَلب على مصاعبهم، و«الجمعية» من بين تلك الوسائل المساعدة.
ويشارك المخرجان مروان عمارة ويوهانا دومكي بفيلم «الحلم البعيد»، حيث لم يستغرق الأمر طويلًا منذ جاء السُيّاح من حول العالم للإقامة في فنادق شرم الشيخ الفخمة، وبداية انطلاق «الربيع العربي» وتخبط فترة ما بعد الثورة الذي سلب الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء سحرها كمنتجع صيفي. بخيال سوريالي، يأخذنا الفيلم إلى مدينة الأشباح الساحرة لرؤية آخر زوارها وموظفيها، الذين ما زالوا يحلمون بين أجنحة الفنادق المهجورة.
ومن سوريا يشارك المخرج طلال ديركي بفيلم «عن الآباء والأبناء» والذي يعود طلال من خلاله لوطنه الأم حيث كسب ثقة عائلة إسلامية متشددة، شاركها تفاصيل حياتها اليومية لمدة عامين. تُركز كاميرا ديركي بشكل أساسي على الأطفال، ومن خلالهم تنقل لنا صورة نادرة عن معنى أن تنشأ في كنف أب حلمه الأكبر إقامة خلافة إسلامية.
ومن لبنان يشارك فيلم «المرجوحة» للمخرج سيريل عريس. خلال ليلة عيد ميلاده الـ90، تمضي الأيام ببطء شديد على أنطوان، منتظرًا زيارة ابنته، بعد ذهابها في رحلة إلى الأرجنتين. في الوقت الذي تعاني فيه زوجته فيفيان من أمراض الشيخوخة أيضاً، تُصدَم بخبر موت ابنتها في حادثة مأساوية. تقع الأم بين محنتين: محنة كتمان حزنها على ابنتها، ومحاولة إخفاء تلك الحقيقة عن زوجها.