سايمون كاول يحصل على نجمة بممر المشاهير

سايمون كاول يحصل على نجمة بممر المشاهير (ديلي ميل)

أبدى سايمون كاول، قطب التلفزيون والموسيقى البريطاني، سعادته البالغة لحصوله الأربعاء على نجمة بممر المشاهير في هوليوود.

وتذكر كاول مسيرته كحكم للمواهب ومنتج تسجيلات ومؤسس مسابقات تلفزيونية مثل برنامج «ذا إكس فاكتور» و«أميركا غوت تالنت» و«بريتن غوت تالنت»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال كاول، 58 عامًا، «كم كانت السنوات الثمانية عشرة الماضية عظيمة، إذا كان هناك مَن يقول إن الشهرة أمر سيئ فلا أعرف عن أي شيء يتحدث. إنها أفضل شيء في العالم».

وأصبح كاول اسمًا مألوفًا كحكم في برنامج اكتشاف المواهب «أميركان أيدول» خلال الفترة بين العامين 2001 و2010 بفضل انتقاداته القاسية للمتسابقين.

وأطلق كاول برنامج «ذا إكس فاكتور» في بريطانيا والولايات المتحدة والنسختين البريطانية والأميركية من برنامج «غوت تالنت»، كما تعاقدت شركته للتسجيلات «سايكو» مع فرقتي «وان دايركشن»، و«فيفث هارمني» التى تم اكتشافها خلال هذه البرامج.

سايمون كاول يحصل على نجمة بممر المشاهير (ديلي ميل)

سايمون كاول يحصل على نجمة بممر المشاهير (ديلي ميل)