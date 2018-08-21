ألبوم لفرقة «إيغلز» الأكثر مبيعًا في العالم

فرقة «إيغلز» الأميركية في حفلة بناشفيل في ولاية تينيسي، 29 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أصبح ألبوم يجمع أولى الأغاني الناجحة لفرقة «إيغلز» الأميركية صدر العام 1976 مجددًا الألبوم الأكثر مبيعًا في العالم متقدمًا مرة أخرى على «ثريلر» لمايكل جاكسون، بحسب ما جاء في تصنيف جديد للجمعية الأميركية للإنتاج الموسيقي.

وأفادت جمعية «ريكوردينغ إنداستري أسوسييشن أوف أميركا» بأن «غريتيستس هيتس 1971-1975» الذي يجمع أول أربعة ألبومات لفرقة «إيغلز» لموسيقى الكانتري روك التي شكلت في لوس أنجليس العام 1971، بيعت 38 مليون نسخة منه في مقابل 33 مليونًا لـ«ثريلر»، وفق «فرانس برس».

وتصدر هذا الألبوم التصنيف لفترة طويلة قبل أن يتجاوزه ألبوم «ثريلر» العام 2009. واحتلت الفرقة المركز الثالث كذلك مع ألبوم «هوتيل كاليفورنيا» الذي صدر العام 1976، ويضم الأغنية الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه مع 26 مليون نسخة.

ونشر التصنيف الجديد للجمعية الأميركية بعد عملية حساب جديدة شملت المبيعات بالبث التدفقي، وهو أمر لم يحصل على صعيد فرقة «إيغلز» منذ العام 2006، بحسب ما ذكرت مجلة «رولينغ ستون».

وقال دون هنلي (71 عامًا) مغني الفرقة وأحد مؤسسيها للمجلة: «نحن ممتنون لعائلاتنا وإدارتنا وفريقنا والعاملين في الإذاعات، وخصوصًا لمعجبينا الأوفياء الذين استمروا بدعمنا رغم التقلبات التي شهدناها في السنوات الست والأربعين الأخيرة».

وبعد وفاة غلين فراي أحد مؤسسي الفرقة العام 2016 عن 67 عامًا، تشكلت الفرقة من جديد مطلع العام 2017 وعاودت جولاتها. ومن المقرر أن تقيم سلسلة من الحفلات في الولايات المتحدة في سبتمبر.