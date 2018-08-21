ألبوم لفرقة «إيغلز» الأكثر مبيعًا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 03:11 مساء
فرقة «إيغلز» الأميركية في حفلة بناشفيل في ولاية تينيسي، 29 أكتوبر 2017 (أ ف ب)

أصبح ألبوم يجمع أولى الأغاني الناجحة لفرقة «إيغلز» الأميركية صدر العام 1976 مجددًا الألبوم الأكثر مبيعًا في العالم متقدمًا مرة أخرى على «ثريلر» لمايكل جاكسون، بحسب ما جاء في تصنيف جديد للجمعية الأميركية للإنتاج الموسيقي.

وأفادت جمعية «ريكوردينغ إنداستري أسوسييشن أوف أميركا» بأن «غريتيستس هيتس 1971-1975» الذي يجمع أول أربعة ألبومات لفرقة «إيغلز» لموسيقى الكانتري روك التي شكلت في لوس أنجليس العام 1971، بيعت 38 مليون نسخة منه في مقابل 33 مليونًا لـ«ثريلر»، وفق «فرانس برس». 

وتصدر هذا الألبوم التصنيف لفترة طويلة قبل أن يتجاوزه ألبوم «ثريلر» العام 2009. واحتلت الفرقة المركز الثالث كذلك مع ألبوم «هوتيل كاليفورنيا» الذي صدر العام 1976، ويضم الأغنية الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه مع 26 مليون نسخة.

ونشر التصنيف الجديد للجمعية الأميركية بعد عملية حساب جديدة شملت المبيعات بالبث التدفقي، وهو أمر لم يحصل على صعيد فرقة «إيغلز» منذ العام 2006، بحسب ما ذكرت مجلة «رولينغ ستون».

وقال دون هنلي (71 عامًا) مغني الفرقة وأحد مؤسسيها للمجلة: «نحن ممتنون لعائلاتنا وإدارتنا وفريقنا والعاملين في الإذاعات، وخصوصًا لمعجبينا الأوفياء الذين استمروا بدعمنا رغم التقلبات التي شهدناها في السنوات الست والأربعين الأخيرة».

وبعد وفاة غلين فراي أحد مؤسسي الفرقة العام 2016 عن 67 عامًا، تشكلت الفرقة من جديد مطلع العام 2017 وعاودت جولاتها. ومن المقرر أن تقيم سلسلة من الحفلات في الولايات المتحدة في سبتمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
نيجيريا تخضع لمبادئ «فيفا» ومنتخبها يتمسك بمنافسة ليبيا
رياضة محلية
قهوة سي عقيلة الحلقة (44) -«خوصة» من الحج
ثقافة وفن
محاكمة الليبي المتهم في اعتداء تيغنتورين بالجزائر أكتوبر المقبل
ليبيا
مذيع مالي يدعو للتظاهر اعتراضًا على نتائج الانتخابات
منوعات
بالأسماء.. أماكن تجميع جلود الأضاحي في سوق الجمعة
ليبيا
ممثلة إيطالية دفعت تعويضًا لرجل يتهمها بالاعتداء الجنسي
ثقافة وفن
بيع خيل إنجليزي بسعر 1.4 مليون يورو
منوعات
غرفة عمليات القوات الخاصة: بوخمادة بخير
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
ليبيا تتأهل إلى نهائيات أفريقيا لكرة القدم الشاطئيـة
رياضة محلية
غسان سلامة: خبير اقتصادي سيلتحق بالبعثة الأممية مطلع الشهر المقبل
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فورد تطرح سيارة جديدة تحذر من الاتجاه الخاطئ