إلغاء حفل لفريق «باك ستريت بويز» بسبب عاصفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 01:04 مساء
إلغاء حفل لفريق «باك ستريت بويز» بسبب عاصفة (أرشيفية:انترنت)

أعلن منظمو حفل لفريق «باك ستريت بويز» الغنائي إلغاء الحفل بعد أن هبت عاصفة قوية على المنطقة، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا على الأقل.

وكان من المقرر أن يقام الحفل في الهواء الطلق بولاية أوكلاهوما الأميركية السبت بمشاركة فريق (98 دغريز)، وفقًا لوكالة رويترز.

وكتب فريق «باك ستريت بويز» على صفحته على تويتر «لا نريد أن نعرِّض معجبينا لأي ضرر ونتيجة للأحوال الجوية الليلة والإصابات التي وقعت في وقت سابق قررنا إلغاء الحفل وسنحاول الترتيب لموعد آخر له».

وقال فريق «98 دغريز» على صفحته على تويتر «نشعر بخيبة أمل لأن عرض الليلة أُلغي بسبب الأحوال الجوية العاصفة، نعلم أن كثيرًا منكم سافر كي يكون هنا الليلة، نحبكم ونأمل أن نراكم قريبًا».

وتجاهل نحو 150 شخصًا التحذيرات وظلوا مصطفين في انتظار بدء الحفل، وقال مسؤولون إن 14 شخصًا تلقوا العلاج في المكان ونُقلوا إلى مستشفيات محلية.

وقال القائمون على الحفل إنه سيتم تحديد موعد آخر له وستكون تذاكر حفل أمس صالحة للاستخدام.

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