ديوان «عادة ليست سرية» لمعوال يري النور بعد رفضه في ليبيا

الشاعر الليبي محمد عبدالله معوال (فيسبوك)

صدر للشاعر الليبي محمد معوال ديوان بعنوان «عادة ليست سرية» عن دار الدراويش في بلغاريا.

وأثار عنوان الديوان وبعض قصائده الجدل قبل صدوره، فتم رفض طباعته في ليبيا ولم يكن أمام معوال إلا اللجوء إلى طباعته في الخارج حتى ترى قصائده النور.

محمد عبدالله معوال مواليد 1988 مدينة الخمس عضو مؤسس لصالون الخمس الثقافي، يكتب الشعر والنثر والومضة والقصة وأيضًا يكتب في مجال المسرح والأفلام القصيرة، ويترقب صدور أعمال شعرية أخرى منها ديوان قيام جلوس، ورسائل ملونة وعمل مسرحي بعنوان خطأ ما، كما أخرج وكتب فيلمًا قصيرًا بعنوان «انتباه» بطولة سعيد الورفلي.

نشرت أعماله في عدة صحف محلية ودولية ومدونات إلكترونية من بينها فسانيا الليبية وأخبار ليبيا ومدونة بلد الطيوب والسفير اللبنانية والرؤية العمانية وجريدة اليوم الأردنية والعربي المصرية وغيرها.

شارك بأصبوحبات وأمسيات ومهرجانات محلية ودولية، منها ملتقى الومضة في تونس سوسة وتظاهرة 24 ساعة شعرًا بتونس.