هوليوود تطلب إزالة نجمة ترامب عن رصيف الفن والشهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أغسطس 2018, 10:47 صباحا
نجمة دونالد على رصيف الفن والشهرة في هوليوود، 25 يوليو 2018 (أ ف ب)

أقر المجلس البلدي في ويست هوليوود أحد أحياء لوس أنجليس حيث يقع رصيف الفن والشهرة بالإجماع قرارًا بإزالة نجمة دونالد ترامب عن هذا المعلم السياحي الشهير، بحسب ما قال رئيس البلدية.

ودشنت نجمة دونالد ترامب في العام 2007 عندما كان الرئيس الأميركي الحالي نجمًا تلفزيونيًّا بفضل برنامج «ذي أبرانتيس». وتعرضت هذه النجمة للتخريب منذ بدأ يخوض غمار السياسة، وفق «فرانس برس».

وسيطلب المجلس البلدي في ويست هوليوود من غرفة التجارة في هوليوود المشرفة على رصيف الفن والشهرة إزالة نجمة ترامب عن الجادة بسبب «معاملته المزعجة للنساء»، والاتهامات الموجهة إليه حول سلوكه معهن.

وبات القرار الآن بين أيدي غرفة التجارة.

ورفضت غرفة التجارة في العام 2015 إزالة نجمة الفنان الكوميدي بيل كوسبي الذي أدين بعد ذلك بتهمة الاعتداء الجنسي.

وفي يوليو الماضي، خرب رجل بواسطة معول النجمة التي ترمز إلى النجاح في عالم الترفيه الأميركي.

وفي صيف العام 2016، أقام فنان شارع جدرانا حول النجمة بارتفاع 15 سنتمترًا.

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