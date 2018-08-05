بالصور: قرية بلغارية تتحول إلى معرض مفتوح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 12:43 مساء
قرية بلغارية تتحول إلى معرض مفتوح (أرشيفية:انترنت)

تحمل منازل وحظائر قرية ستار غيليزاره بجنوب بلغاريا التي يقطنها أقل من 500 نسمة، رسومات لبعض من أشهر اللوحات المعروضة في متحف الفن الحديث بنيويورك.

ساعات سلفادور دالي والصرخة للفنان إدفارد مونك من بين الجداريات التي حولت القرية إلى معرض فني مفتوح فيما أصبح حدثًا سنويًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

هذا هو العام الرابع الذي يرسم فيه طلبة من بولندا على جدران قرية ستار غيليزاره ضمن مشروع أطلقته البولندية كاتارزينا بيريانكوف وزوجها البلغاري المولد فينتزيسلاف اللذان قررا أن يكون موضوع العام الحالي هو متحف نيويورك.

وقالت بيريانكوف «نريد أن نجعل مشاريعنا تعتمد على التباين والغرائب، ولذلك قررنا أن ندعو نيويورك إلى ستار غيليزاره وشعبها، إنهم يستحقون مشاهدة جمال الأعمال الفنية في متحف الفن الحديث بنيويورك».

وإضافة إلى سكان القرية توافد زوار أجانب أيضًا لمشاهدة شارع الفن.

قرية بلغارية تتحول إلى معرض مفتوح (أرشيفية:انترنت)
قرية بلغارية تتحول إلى معرض مفتوح (أرشيفية:انترنت)
قرية بلغارية تتحول إلى معرض مفتوح (أرشيفية:انترنت)
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