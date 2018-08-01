انطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد

انطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد (فيسبوك)

أطلقت سورية الدورة الثلاثين من معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد الوطنية في احتفال رسمي الثلاثاء، على أن يبدأ المعرض في استقبال زائريه اعتبارًا من الأربعاء.

شارك في الافتتاح نائبة الرئيس السوري نجاح العطار ووزير الثقافة محمد الأحمد وعدد من الكتَّاب والمثقفين وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض الذي يقام تحت شعار «مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني»، وتشارك فيه أكثر من 200 دار نشر منها 120 دار نشر سورية، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومن بين الدول المشاركة في الدورة الثلاثين للمعرض لبنان والمغرب والعراق وإيران وروسيا والدنمارك.

واختار المعرض الفيلسوف العربي أبو النصر محمد الفارابي شخصية المعرض، إذ يقدم محاضرة خاصة عنه تتناول سيرة حياته وأبرز أفكاره يلقيها وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد، ويشمل برنامج المعرض ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل إضافة إلى أكثر من 55 حفل توقيع كتاب وأنشطة خاصة بالأطفال.

ويصاحب البرنامج الثقافي للمعرض الذي يختتم في 11 أغسطس برنامج للعروض السينمائية يشمل 10 أفلام من أحدث إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وانطلقت الدورة الأولى للمعرض العام 1985 بعد عام واحد من تدشين مكتبة الأسد في دمشق، وتوقف المعرض لأربعة أعوام بسبب الحرب الأهلية قبل أن يعود من جديد في 2016.