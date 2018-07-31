«تاناروت» يعرض فيلم «متجر الكتب» في بنغازي

«تاناروت» يعرض فيلم «متجر الكتب» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، فيلم الدراما البريطاني - الاسباني -الألماني «The Bookshop» أو متجر الكتب، من إنتاج العام 2017، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الإسبانية إيزابيل كوكسيت وبطولة كل من إيملي مورتيمر، باتريشيا كلاركسون، بيل ناي، أونر كنيفسي، جايمس لانس، ومدة العرض 113 دقيقة.

تدور قصة الفيلم التي تستند إلى رواية للكاتبة البريطانية بينيلوب فيتزغيرالد تحمل العنوان ذاته، خلال العام 1959 في إحدى البلدات الإنجليزية الصغيرة، حيث تقرر أرملة تدعى فلورنس أن تخاطر بكل شيء في سبيل افتتاح متجر كتب هو اﻷول من نوعه في هذه البلدة، لكنها تصطدم مع السكان الذين تنفتح أعينهم على كتب لم يخطر ببالهم أن يقرؤوها في يوم من اﻷيام لما تحمله من جرأة.

عرض الفيلم ضمن الدورة 68 لمهرجان برلين السينمائي العام 2017، وفاز الفيلم بثلاث جوائزغويا، وهي جوائز يتم منحها بشكل سنوي من قبل الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية، ومن ضمن هذه الجوائز جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس.