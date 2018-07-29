قائمة الأحداث الثقافية والفنية عربيًا حتى أغسطس

قائمة الأحداث الثقافية والفنية عربيًا حتى أغسطس (ارشيفية:انترنت)

تحفل الساحة الثقافية العربية بالعديد من الأحداث والفعاليات الثقافية، التي تتميز بالتنوع والاختلاف ما بين حفلات وموسيقى وندوات ومعارض وإصدار كتب حديثة.

وفيما يلي قائمة بالأحداث والأنشطة الثقافية المتوقعة بالدول العربية حتى 4 أغسطس.

الإثنين 30 يوليو

مصر - القوى الناعمة.. بين الواقع والمأمول.

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان «القوى الناعمة في مصر.. بين الواقع والمأمول» بمشاركة الممثلة سميحة أيوب وخالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وحمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين، ويقام على هامش الندوة معرض للفن التشكيلي.

الكويت - العمارة في الكويت القديمة.

ينطلق في مجمع الحمراء معرض «العمارة في الكويت القديمة» والذي يقام ضمن أنشطة مهرجان صيفي ثقافي الثالث عشر.

الثلاثاء 31 يوليو

سوريا - معرض دمشق للكتاب.

يبدأ معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب في دورته الثلاثين تحت شعار «مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني» بمشاركة 200 دار نشر، واختار المعرض الذي يستمر حتى 11 أغسطس الفيلسوف المسلم الفارابي الشخصية المحورية.

الجزائر - جوائز مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

يسدل الستار على الدورة 11 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر حيث تُعلن جوائز مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية، ويعرض المهرجان في حفل الختام الفيلم الجزائري «عرفان» للمخرج سليم حمدي.

الاربعاء 1 اغسطس

ليبيا - إطلاق جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح

تطلق مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، جائزة «الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح»، في حفل يقام بفندق باب البحر بمدينة طرابلس، تحت شعار «الشعر ديوان العرب».

الخميس 2 أغسطس

مصر - مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

تنطلق الدورة السابعة والعشرون من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء بمشاركة ست دول عربية وأجنبية، ويشمل برنامج المهرجان الذي يمتد حتى 17 أغسطس 37 حفلًا فنيًا وغنائيًا.

الأردن - مهرجان الفحيص

تنطلق الدورة السابعة والعشرون من مهرجان الفحيص الذي يعد ثاني أكبر مهرجانات الأردن بعد جرش للثقافة والفنون، يستمر المهرجان حتى 10 أغسطس بمشاركة عدد من المغنين العرب بينهم التونسي صابر الرباعي واللبناني مارسيل خليفة والفلسطيني أمير دندن.

مصر - ختام المهرجان القومي للمسرح المصري

يسدل الستار على الدورة الحادية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري بحفل يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يتم خلاله إعلان وتسليم جوائز المهرجان.