ميل بي: سبايس غيرلز سيعود من جديد

سبايس غيرلز سيعود من جديد (أرشيفية:انترنت)

قالت المغنية ميل بي عضو فريق سبايس غيرلز الغنائي البريطاني الإثنين إن الفريق سيعود معًا مرة أخرى، وأضافت المغنية المعروفة باسم سكيري سبايس لبرنامج حواري في محطة «آي تي في» التلفزيونية البريطانية إن كل فتيات الفريق الخمس وافقن على العودة.

والفتيات الأربع الأخريات في الفريق هن فيكتوريا بيكام وميلاني شيزولم وإيما بانتون وجيري هورنر التي كانت تشتهر سابقًا باسم جيري هاليويل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وباعت الفرقة التي ُأسست العام 1994 عشرات الملايين من ألبوماتها خلال مشوارها وتصدرت أغنيات من بينها «وانابي» و«ساي يو ويل بي ذير» قائمة المبيعات في كل أنحاء العالم.

وانسحبت هاليويل من الفرقة العام 1998 وتفرق باقي أفراد الفرقة بعد إصدار ألبوم «فوريفر» العام 2000، وتجمعت الفرقة من جديد في جولة خلال عامي 2007-2008 ولمحت إلى لم شمل أفرادها في 2018.

وقالت ميل بي: «إننا في نهاية الأمر أخوات وما مررنا به كان رحلة مدهشة ورائعة لذلك سنعود معًا».