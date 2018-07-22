سر الاستعانة ببطلة سوداء في «بافي ذي فامباير سلاير»

المنتجة الأميركية مونيكا أوسو-برين في 20 مارس 2017، بيفرلي هيلز كاليفورنيا (أ ف ب)

ستؤدي بطلة سوداء الدور الرئيسي في النسخة الجديدة من مسلسل «بافي ذي فامباير سلاير» الشهير (1996-2003)، من انتاج فرع استوديوهات «توينتييث سنتشري فوكس» للأعمال التلفزيونية.

وأكد ناطق باسم المجموعة ذلك الأمر لوكالة «فرانس برس» مؤكدًا معلومات أوردتها وسائل إعلام أميركية.

وتنوي «فوكس 21 تي في ستوديوز» إلى جانب التغيير في الشخصية الرئيسية، الاستعانة بممثلين يعكسون تنوعًا عرقيًا أكبر من النسخة الأولى، التي كان أبطالها الرئيسيون من البيض، على ما ذكر موقع «ديدلاين» المتخصص، ونقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وبافي سامرز مراهقة أميركية عادية مثلت دورها في المسلسل الأساسي، ساره ميشال غيلار، يتم اختيارها لتكافح بمساعدة أصدقائها، مصاصي دماء يشكلون تهديدًا متواصلًا.

وستتولى مونيكا أوسو-برين (تشارمد ولوست) تأليف المسلسل الجديد، وسيكون من إنتاج الاستوديو نفسه الذي تولى العمل الأساسي.