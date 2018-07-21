سويفت بطلة فيلم مقتبس من مسرحية «القطط»

سويفت بطلة فيلم مقتبس من مسرحية «القطط» (أرشيفية:انترنت)

ذكرت مطبوعتان فنيتان أن الاختيار وقع على المغنية تيلور سويفت للمشاركة في فيلم مأخوذ عن مسرحية «كاتس» أو القطط الموسيقية، و سيكون هذا الدور هو أكبر دور سينمائي تلعبه تيلور حتى الآن.

وقالت مجلة فارايتي ومجلة هوليوود ريبورتر إن سويفت البالغة من العمر 28 عامًا ستشارك في بطولة الفيلم الذي يبدأ تصويره في بريطانيا في نوفمبر المقبل،

مع المغنية والممثلة جنيفر هدسون الحائزة على أوسكار ومقدم البرامج الحوارية جيمس كوردن والممثل البريطاني إيان مكيلين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وعرضت مسرحية القطط للمؤلف آندرو لويد ويبر لأول مرة في لندن عام 1981، وهي مقتبسة من كتاب لقصائد تي.إس إليوت، وعرضت مرارًا في أنحاء العالم.

ولعبت سويفت أول دور تمثيلي في عام 2010 من خلال مشاركتها في الفيلم الرومانسي الكوميدي «فالانتاينز داي»، وهي حائزة على جائزة غرامي عشر مرات وحقق ألبومها «ربيوتيشن» أعلى مبيعات في عام 2017.

وقالت مجلة هوليوود ريبورتر نقلًا عن مصادر قريبة من الإنتاج إن من المتوقع أن تلعب هدسون دور غريزابلا وهي الشخصية التي تغني الأغنية الشهيرة «ميموري» في العرض المسرحي.

وأضافت أن سويفت مرشحة لدور القطة الحمراء اللعوب بومبالورينا بينما سيلعب مكيلين دور زعيم القطط المسن أولد ديوترونومي.

وقالت مجلة فارايتي إن مخرج الفيلم هو البريطاني توم هوبر الذي أخرج أفلاما منها «ذا كينغز سبيتش» الحائز على أوسكار أفضل فيلم والفيلم الغنائي «لي ميزرابل».