«فيرست مان» لداميين شازيل يفتتح مهرجان البندقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 10:08 صباحا
«فيرست مان» لداميين شازيل يفتتح مهرجان البندقية (ف ب)

تفتتح الدورة الخامسة والسبعون لمهرجان البندقية «موسترا» في 29 أغسطس بعرض فيلم «فيرست مان» للمخرج داميين شازيل الذي نال عمله الأخير «لالا لاند» ست جوائز أوسكار العام 2017.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى إلى الثامن من سبتمبر، ويكشف عن برنامجه الكامل الأسبوع المقبل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وعلى غرار«لالا لاند» الذي عرض في البندقية أيضًا، يقوم الممثل الكندي راين غوسلينغ بدور البطولة في «فيرست مان» الذي يتناول سنوات عدة من حياة رائد الفضاء الأميركي نيل ارمسترونغ، وقال مدير مهرجان البندقية البرتو باربيرا في بيان «إنه امتياز كبير أن نتمكن من تقديم العرض الأول العالمي لفيلم داميين شازيل الجديد هنا».

وأوضح «الفيلم ملفت مقارنة مع أفلام ضخمة أخرى في عصرنا هذا ما يؤكد الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها أحد أهم مخرجي المرحلة الراهنة».

وأعرب شازيل عن فخره بالدعوة التي وجهها إليه مهرجان البندقية وتحمسه للعودة إليه.

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