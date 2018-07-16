ليبيا تشارك بمهرجان التعدد الثقافي في مالطا

ليبيا تشارك بمهرجان التعدد الثقافي في مالطا (فيسبوك)

شارك المركز الثقافي الليبي بجمهورية مالطا، السبت في فعاليات مهرجان بلدية تاشبيش متعدد الثقافات.

ونظم المركز الثقافي الليبي يومًا للثقافة الليبية ضمن الفعاليات، يضم معرضًا للتعريف بالتراث والثقافة الليبية ومعرضًا فنيًا، وتم توزيع مطويات مصورة تعكس الثقافة والتاريخ الليبي، وتذوق الزائرين التمور والحلويات الليبية والشاي المعد على الطريقة المحلية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وقال الملحق الثقافي الليبي بجمهورية مالطا، هيثم عبدالعظيم العائب، عن هذه المشاركة: «المركز يسعى دائمًا لتفعيل النشاط الثقافي، وأعد برنامجًا للمشاركة في مهرجان الثقافات المتعددة، الذي ساهم في إبراز التراث الثقافي الليبي ودوره الأصيل في بناء القيم الإنسانية والاعتزاز بماضينا».

وأوضح العائب بأن المهرجان تضمن مشاركة العديد من الدول، وأن الجناح الليبي اشتمل على الأزياء التقليدية الليبية وبعض المقتنيات الفلكلورية الموسيقية التي تعكس التراث الليبي والصور الفوتوغرافية ومعرض تشكيلي، وعرض غنائي من تراث ليبيا.

ليبيا تشارك بمهرجان التعدد الثقافي في مالطا (فيسبوك)