ليبيا تشارك بمهرجان التعدد الثقافي في مالطا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 02:45 مساء
ليبيا تشارك بمهرجان التعدد الثقافي في مالطا (فيسبوك)

شارك المركز الثقافي الليبي بجمهورية مالطا، السبت في فعاليات مهرجان بلدية تاشبيش متعدد الثقافات. 

ونظم المركز الثقافي الليبي يومًا للثقافة الليبية ضمن الفعاليات، يضم معرضًا للتعريف بالتراث والثقافة الليبية ومعرضًا فنيًا، وتم توزيع مطويات مصورة تعكس الثقافة والتاريخ الليبي، وتذوق الزائرين التمور والحلويات الليبية والشاي المعد على الطريقة المحلية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وقال الملحق الثقافي الليبي بجمهورية مالطا، هيثم عبدالعظيم العائب، عن هذه المشاركة: «المركز يسعى دائمًا لتفعيل النشاط الثقافي، وأعد برنامجًا للمشاركة في  مهرجان الثقافات المتعددة، الذي ساهم في إبراز التراث الثقافي الليبي ودوره الأصيل في بناء القيم الإنسانية والاعتزاز بماضينا».

وأوضح العائب بأن المهرجان تضمن مشاركة العديد من الدول، وأن الجناح الليبي اشتمل على الأزياء التقليدية الليبية وبعض المقتنيات الفلكلورية الموسيقية التي تعكس التراث الليبي والصور الفوتوغرافية ومعرض تشكيلي، وعرض غنائي من تراث ليبيا.

ليبيا تشارك بمهرجان التعدد الثقافي في مالطا (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ