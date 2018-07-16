بيونسيه وجاي-زي يحتفلان بفوز المنتخب الفرنسي

بيونسيه وزوجها جاي-زي خلال حفلة في كليلافلاند، 4 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

صعدت المغنية الأميركية بيونسيه وزوجها فنان الراب جاي-زي مساء الأحد في استاد فرنسا شمال باريس إلى المسرح وهما يرتديان قميص المنتخب الفرنسي مع نجمتين ما ضاعف من حماسة الجمهور.

ومغني الراب الأميركي الشهير كان على المسرح عندما أعلن فجأة «تحضروا لهذا!» فنزع سترته كاشفا عن قميص المنتخب الفرنسي مع النجمتين اللتين ترمزان إلى فوز فرنسا بكأس العالم مرتين، وفق «فرانس برس».

واستقبل الجمهور هذا الأمر بحماسة مفرطة وبصيحات مؤيدة زادت بعد أكثر عندما استدار فظهر اسم عائلته «كارتر» على الظهر.

وبدورها ارتدت بيونسه قميص المنتخب الفرنسي يحمل الرقم 4 مع سروال جينز قصير.

وأشارت الشركة المنظمة «بعد 20 عاما على أول فوز فرنسي بكأس العالم بيونسيه وجاي-زي يدعوان الأشخاص الحاملين لبطاقات لحفلتهما أن يصلا إلى الملعب عند الساعة 16,00 للاستفادة من الشاشات العملاقة لحمل الأزرق إلى الانتصار».

وأقاما بيونسيه وجاي-زي حفلة في استاد فرنسا السبت أيضًا.