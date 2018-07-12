فيلم كروز الجديد «يتجاوز التوقعات» بالنسبة لأفلام الحركة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 11:48 صباحا
فيلم كروز الجديد «يتجاوز التوقعات» بالنسبة لأفلام الحركة (أرشيفية:انترنت)

يعود النجم توم كروز هذا الشهر في أحدث أفلام سلسلة «ميشن إمبوسيبل» أو المهمة المستحيلة للقفز بالمظلات فيما يقول الممثل سايمون بيغ الذي يشاركه البطولة إن الفيلم «يتجاوز التوقعات» بالنسبة لأفلام الحركة.

ويقوم كروز، المشهور بتنفيذ حركاته المثيرة بنفسه، في الفيلم الجديد «ميشن إمبوسيبل - فول أوت» بالقفز من طائرة نقل عسكرية من على ارتفاع 25 ألف قدم ويقود طائرة هليكوبتر بين وديان جبلية ويقود دراجة نارية بدون خوذة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور حول قوس النصر في باريس، وفقًا لوكالة فرنس برس.

وقال بيغ إن الفيلم «يتجاوز التوقعات تمامًا، إنه شكل جنوني للتطور»، ويبدأ العرض العالمي للفيلم في دور السينما في 25 يوليو  الجاري.

ويعود بيغ في الفيلم الجديد لدور البطل المساعد للجاسوس إيثان هانت، الذي يجسد شخصيته كروز، على الرغم من أن بيغ يقول إنه لن يتبادل الأدوار مع نجم هوليوود، الذي حقق فيلمه الأخير في سلسلة «ميشن إمبوسيبل» عام 2015 أرباحًا عالمية بلغت 682 مليون دولار.

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