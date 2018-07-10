إصابة جورج كلوني في حادث

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 03:03 مساء
إصابة جورج كلوني في حادث (أرشيفية:انترنت)

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني أصيب في حادث دراجة نارية في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث يشارك في تصوير حلقات درامية تلفزيونية.

وقالت مجلة «كي» الإيطالية على موقعها الإلكتروني إن كلوني (57 عامًا) كان غادر فندقه مستقلًا دراجة نارية عندما اصطدم بسيارة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أنه نُقل إلى المستشفى حيث من المحتمل أن يكون تعرض لإصابة في الفخذ، وأضافت أن الشرطة المحلية تحقق في الحادث.

وسافر كلوني لسردينيا لتصوير حلقات درامية تلفزيونية مأخوذة عن رواية «كاتش 22» للكاتب جوزيف هيلر، وهي الخطوة التي تعد عودة لكلوني للتلفزيون بعد مسلسل «إي أر» الذي عرض منذ العام 1999 إلى 2009.

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