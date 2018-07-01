الموسيقى تمحو صدى الحرب بين أنقاض الموصل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 11:52 صباحا
عازف التشيلو العراقي الأميركي كريم وصفي في الموصل، 29 يونيو 2018 (أ ف ب)

على أطلال البلدة القديمة في غرب مدينة الموصل، بدأ عازف التشيلو الأميركي العراقي كريم وصفي يوزع نغماته يمينًا ويسارًا ليمحو صدى قذائف انهالت على مدى تسعة أشهر، وجعلت من تلك المنطقة التاريخية أكوام حجارة.

عزف وصفي على وتري «السلام والتعايش» كما يقول، مستقطبًا بضع عشرات من أبناء الموصل الذين تجمعوا لمشاهدة العرض الذي قدمه العازف العراقي - الأميركي ترافقه فرقة «أوتار نركال» المحلية المؤلفة من عازفي كمان وغيتار وعود، وفق «فرانس برس».

صدحت الألحان بين معلَمين يحملان رمزية دينية كبيرة في المدينة هما منارة الحدباء الشهيرة الواقعة قرب مسجد النوري، وكنيسة الساعة الكاثوليكية التابعة لرهبنة الدومينيكان.

تعرض هذان الموقعان للتفجير خلال المعارك لدحر تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة، قبل أن يطرد نهائيًّا منها في يوليو 2017.

يقول القائد السابق لأوركسترا بغداد والملقب بـ«روستروبوفيتش العراقي» نسبة إلى عازف التشيلو الروسي الشهير مستيسلاف روستروبوفيتش إن «هذه الموسيقى رسالة من الموصل للعالم أجمع تحمل مفاهيم الأمن والسلام والتعايش».

ويضيف أنها «دعوة للشركات والمستثمرين والمنظمات للمجيء والمشاركة بإعادة إعمار المدينة وخصوصًا المنطقة القديمة المهدمة».

وبعد نحو عام من إعلان تحريرها، بدأت السلطات المحلية في الموصل الأربعاء الماضي بعملية رفع الأنقاض، في أول خطوة باتجاه إعادة بناء المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
أهلي طرابلس يعلن مطلبه من حكم مباراة «الأزمة» مع الاتحاد
رياضة محلية
محفظة ليبيا للاستثمار تنقذ شركة «راسكوم ستار قاف» للاتصالات
ليبيا
بعد 70 عامًا على انطلاقها..جريدة الحياة العربية تقفل أبوابها في بيروت
عربى
«فيفا»: حكم الفيديو منحنا كأس عالم بلا فضائح
رياضة عالمية
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينفي إشاعات تسجيل إصابات بمرض «إيبولا» في سبها
ليبيا
بن عامر: الأهلي بنغازي صانع النجوم
رياضة محلية
انتهاء القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز
ثقافة وفن
مدير «أونكتاد» يجيب على سؤال: ما نصيب الدول النامية من فاتورة الحرب التجارية..؟
اقتصاد
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان