انتهاء القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 03:00 مساء
انتهاء القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز (أرشيفية:انترنت)

أعلن الفنان والموسيقي اللبناني زياد الرحباني، الجمعة، عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته الفنانة فيروز بعد قطيعة دامت سنوات، كما أعلن عن حفل لفيروز في العام القادم.

وقال الرحباني في مقابلة مع تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله إنه يتواصل يوميًَا مع فيروز بعد سوء تفاهم وقع بينهما على خلفية إعلانه عن موقفها السياسي، وفقًا لوكالة «رويترز».

واعتبر الرحباني أن ما وقع مع فيروز هو مجرد سوء تفاهم استفاد منه أناس كثيرون.

وكان زياد الرحباني أعلن قبل ثلاث سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأمر الذي أغضب فيروز وشقيقته المخرجة ريما أيضًا.

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