كنزة بوهلال تستقر في مصر بدعم من خالد يوسف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 10:59 صباحا
الفنانة المغربية كنزة بوهلال (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الممثلة المغربية كنزة بوهلال لخوض أول تجاربها في التمثيل في مصر، وذلك بعد إعلانها أنها حصلت على دعم المخرج المصري خالد يوسف، والذي قرر تبنيها فنيا، وهو ما دفعها للاستقرار في مصر من أجل الحصول على دروس مكثفة في اللهجة المصرية، وتطوير قدراتها الأدائية والتمثيلية. 

وظهرت كنزة إلى جانب يوسف خلال العرض الخاص لفيلمه الأخير «كارما». 

من جانب آخر، تعيش كنزة نجاح مسلسلها الأخير «من أجلها» الذي عرض حصريا على قناة سعودية، ويعرض في الأسابيع المقبلة على القنوات المفتوحة. 

كما تستعد الممثلة المغربية من أجل السفر إلى تركيا لتصوير سلسلتها الجديدة «فندق شهر العسل»، والذي يضم وجوها من مختلف الدول العربية، وهو من إنتاج شركة «الصدف» وإخراج عمر الديني.

الفنانة المغربية كنزة بوهلال مع خالد يوسف (خاص لـ بوابة الوسط)
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