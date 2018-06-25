عودة قوية لسلسلة «جوراسيك وورلد» بـ150 مليون دولار

انطلاقة جيدة للجزء الجديد من «جوراسيك وورلد» في صالات السينما (أ ف ب)

حقق فيلم «جوراسيك وورلد: فالن كيندوم» عودة قوية إلى شباك التذاكر في الصالات الأميركية حاصدًا 150 مليون دولار في أسبوعه الأول، وفق أرقام موقتة نشرتها شركة «اكزبيتر ريليشنز».

وتدور أحداث هذا الجزء الخامس من سلسلة أفلام «جوراسيك بارك» التي أطلقها ستيفن سبيلبرغ في 1993، بعد ثلاث سنوات على تدمير مجمع «جوراسيك وورلد». فمع عودة بركان الجزيرة للنشاط، يتولى أوين (كريس بات) وكلير (برايس دالاس هاورد) مهمة واحدة تقضي بإنقاذ الديناصورات المتبقية من الانقراض، وفق «فرانس برس».

ومع أن الإيرادات المحققة بعيدة عن تلك التي نالها فيلم «جوراسيك وورلد» في أسبوعه الأول بالصالات العام 2015 وبلغت 204,6 مليون دولار، يبقى أداء هذا الفيلم الذي يبث في 4475 صالة سينما في أميركا الشمالية جيدًا.

وتراجع متصدر التصنيف الأسبوع الماضي إلى المرتبة الثانية هذا الأسبوع، إذ نال فيلم الرسوم المتحركة «إنكريديبلز 2» من إنتاج شركة «بيكسار» التابعة لمجموعة «ديزني» 80,92 مليون دولار في أسبوعه الثاني، مع مجموع 350,28 مليون دولار منذ بدء عرضه.

كذلك تراجع فيلم «أوشنز 8» مرتبة واحدة عن الأسبوع الماضي محتلًا المركز الثالث مع 11,65 مليون دولار (100,39 مليون دولار في ثلاثة أسابيع).

وبتراجع مركز واحد أيضًا عن الأسبوع الماضي، احتل الفيلم الكوميدي «تاغ» المرتبة الرابعة حاصدًا إيرادات قدرها 8,2 مليون دولار (30,37 مليون دولار في أسبوعين).

أما فيلم «ديدبول 2» من إنتاج «فوكس» فحافظ على مرتبته الخامسة محققًا إيرادات قدرها 5,25 مليون دولار (304,15 مليون منذ بدء عرضه قبل ستة أسابيع).