ستينغ: زعماء العالم أشباه رجال وجبناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 01:47 مساء
المغني ستينغ يتهم زعماء العالم بالجبن لفشلهم في حل أزمة اللاجئين (أرشيفية:انترنت)

وصف المغني والممثل البريطاني ستينغ زعماء العالم، السبت، بأنهم «أشباه رجال وجبناء» بسبب عدم قدرتهم على حل أزمة اللاجئين.

وقال ستينغ أمام تجمع نظمته منظمة العفو الدولية في أثينا: «نشكر الرب على وجود اليونان لأنكم أوجدتم الحل»، وأضاف: «أظهرتم كيف يكون أسلوب معاملة اللاجئين في الوقت الذي كان آخرون يبنون الجدران وينتزعون الأطفال من أمهاتهم ويوضعون في أقفاص، أنتم تتعاملون بكرم وبإشفاق وتتحلون باللياقة»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتابع: «من يُطلق عليهم زعماؤنا، وهم مجموعة بائسة من أشباه الرجال والجبناء، لم يجدوا الحلول، مرة أخرى تعلمنا اليونان كيف يمكن أن نكون متحضرين».

ومر ما يقرب من مليون لاجئ عبر اليونان أو تلقوا منها المساعدة خلال العام 2015 في الوقت الذي كان هذا البلد يواجه أزمة اقتصادية طاحنة.

وتخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن سياسة لفصل أطفال المهاجرين عن آبائهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد تداول صور لصغار في أقفاص مما أثار غضبًا عالميًا.

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